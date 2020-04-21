التنمية المحلية: استرداد 3 مليون متر من أراضي الدولة (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن التعدي على أملاك وأراضي الدولة ينقسم إلى نوعين، إما تعدي بالبناء، أو الزراعة، كاشفا أنه تم إزالة نحو 396 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.





وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن حجم ما تم استرداده من أراضي الدولة منذ صدور تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل مع حالات التعدي بلغ نحو 3 مليون متر مربع.





وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن بعض ضعاف النفوس اعتقدوا أن الدولة ستكون منشغلة بمواجهة فيروس كورونا، ولن تلتفت لحالات التعدي على أملاك وأراضي الدولة، ولكن هناك توجيهات بحماية كافة الأراضي التي تم استردادها حتى الآن.





وأكد أن حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة مستمرة، منوها بأن المخالف يتم إحالته للنيابة العسكرية، معقبا: "المخالفين سيحاسبوا بالقانون"، مشددا على أن الإجراءات الصارمة ستحد من أي تعديات جديدة.





وقد تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات فيما يخص تنفيذ توجيهات الرئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقال شعراوى، فى بيان له، إن المحافظات نجحت فى استرداد 3 مليون و168 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و6880 فدان بعد التعدى عليها من بعض المواطنين خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات وإقامة مبانى وزراعتها واقامة أسوار عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 396 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 2578 حالة ليصل ما تم استرداده حتي الان منذ تكليفات رئيس الجمهورية 3 مليون متر و168 ألف متر مربع، كما تم إزالة 135 حالة تعدي بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات الي 483 إزالة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالى 6880 فدان.





كما تم إزالة مخالفات للبناء المخالف والعشوائى على مساحة 208 الف متر مربع خلال الفترة الماضية حتي أمس الاثنين، و1018 حالة إزالة لتعديات بالبناء علي 39 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم القيام بها حتى الآن إلى 6379 حالة إزالة على مساحة 1539 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.



