إنييستا: أهمية كرة القدم تأتي في المرتبة الثانية خلال هذه الأزمة الصحية

أكد أحد أبرز لاعبي برشلونة السابقين، أندريس إنييستا، إنه يواجه صعوبة في متابعة الأحداث في أوروبا، بينما يقيم في مسكنه الجديد باليابان.





قال إنيستا اليوم الثلاثاء: "أهمية كرة القدم تأتي في المرتبة الثانية خلال هذه الأزمة الصحية".





وتأجل انطلاق الدوري الياباني بسبب الوباء، بينما يبقى إنييستا في كوبي مع زوجته وأبنائه الثلاثة.





وأشار إنييستا إلى إنه من الصعب عليه الوجود بعيداً عن عائلته الكبيرة وأصدقائه في إسبانيا خلال هذه المرحلة.





وأضاف: "هذا موقف صعب جداً لأنك لست معهم، ولست مع أحبائك، لا يمكن أن ترى ما يحدث في الحياة اليومية، لذا الأمر صعب لكننا نتحدث بشكل يومي، وأتابع معهم الأمر، وأتمنى فقط تحسن الأحوال".