علا رشدي تروج لمسلسل "بـ 100 وش"

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روجت الفنانة علا رشدي، لمسلسل "ب100 وش" من خلال نشر بوستر المسلسل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت علا، على البوستر قائلة:"ماجي هتعمل قلق في ب١٠٠ وش رمضان٢٠٢٠ ماجي مسلسلات رمضان جاهزين؟".



ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بالتوفيق بحبك جدًا" وأضافت الفنانة سوسن بدر"مبروك حبيبتي بالنجاح والتوفيق إن شاءالله"، والسياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جاهزين طبعًا اخف دم فنانة في مصر".



يذكر أن علا رشدي، تواصل تصوير مسلسل "ب100 وش" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان آسر ياسين ونيللي كريم.