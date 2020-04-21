أخر تحديث لسعر الذهب المحلى اليوم الثلاثاء 21-4-2020 مع استمرار انخفاض السعر العالمي

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2020 منتصف تعاملات الأسبوع في السوق المحلى، في ظل توقعات بانخفاضها من جديد تزامنا مع انخفاض أسعار الذهب على الميتوى العالمي بعد الاقبال على الدولار وانخفاض سوق الأسهم متأثرا بهبوط العقود الأمريكية للنفط غلى ميتوى عير مسبوق في التاريخ وجاءت اسعار الذهب المحلية في الأسواق على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة

عيار ١٨ : 631.70

عيار ٢١ : 737

عيار ٢٤ : 842.25

الجنيه الذهب : 5896

السعر العالمي : 1695

اسعار الذهب العالمية اليوم

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع الدولار لكن ما حد من الخسائر هو تراجع أسواق الأسهم بضغط من تهاوي العقود الآجلة للنفط الأمريكي لما دون الصفر للمرة الأولى في الجلسة السابقة.





ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1689.17 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما قفز بنحو واحد بالمئة أمس الاثنين إذ رفع الانهيار في أسواق النفط من الطلب على الملاذ الآمن. وفي العقود الأمريكية الآجلة، فقد الذهب 0.3 بالمئة ليسجل 1706.70 دولار.





وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "هناك ما يشبه صراع الشد والجذب بين الذهب والدولار حاليا... بدأ الذهب ينفصل عن مكاسب الأسهم. شهدنا تراجعا في البورصات وقدم ذلك الدعم للملاذات الآمنة ويؤدي ذلك جزئيا لارتفاع أسعار الذهب والسندات وكذلك الدولار".





وفي بعض الأوقات، تحرك المعدن الأصفر مقتديا بحركة الأسهم هذا العام إذ دفعت موجات البيع الحادة في الآونة الأخيرة المستثمرين لبيع المعادن النفيسة أيضا لتغطية خسائرهم في مراكز أخرى.





وارتفع الدولار أمام العملات الأساسية المنافسة مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.





وعلى الرغم من عودة النفط الأمريكي للمنطقة الإيجابية اليوم الثلاثاء فقد تسبب انهياره التاريخي في أكبر انخفاض في أسواق الأسهم الآسيوية في شهر.





وقال رودا إن المخاطر المتواصلة في سوق النفط من شأنها أن "توفر بعض الدعم للذهب".





وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقى متوسط أسعار الذهب دون مستوياته المرتفعة التي سجلتها مؤخرا خلال 2020 و2021، إذ ستطغى قوة الدولار وضعف استهلاك الأفراد على زيادة في الطلب من المستثمرين الذين يلتمسون الأمان في المعدن الأصفر.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2147.53 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 768.39 دولار كما انخفضت الفضة 1.1 بالمئة عند 15.21 دولار للأوقية.



