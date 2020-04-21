أكدت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 143457 عقب تسجيل 1785 إصابة جديدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية، تسجيل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4404، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بمقدار 2.458 إلى 139.897، بحسب بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية.

وهذا أقل من زيادة قدرها 3609 تم الإبلاغ عنها يوم السبت، عندما كانت حالات الإصابة تتزايد لأربعة أيام متتالية.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.