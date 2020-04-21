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مصر الخير تطلق "سند العيلة" ضمن حملتها السنوية لإفطار صائم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:31 ص
مؤسسة مصر الخير
مؤسسة مصر الخير
آيات عامر
أعلنت مؤسسة مصر الخير إطلاق حملة "سند العيلة" ضمن حملتها إفطار صائم لشهر رمضان المقبل بهدف توفير وجبات افطار للأسر الأكثر احتياجا داخل منزلهم طوال شهر رمضان، موضحة أن الحملة هذا العام تشهد تغييرات كبيرة بسبب جائحة فيروس الكورونا، واتخاذ الحكومة العديد من التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس حيث تم إلغاء الخيم الرمضانية (موائد الرحمن) وكذلك حملة إفطار مسافر، والتوسع في محاور أخري.

وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن حملة إفطار صائم هذا العام تتضمن عدة محاور الأول هو محور سند العيلة والذي يتم إطلاقه لأول مرة كبديل عن الخيم الرمضانية، ويستهدف هذا المحور كفالة أسرة بمتوسط ٥ أفراد طوال شهر رمضان وذلك بقيمة ١٥٠٠ جنيه وذلك كبديل عن الخيم الرمضانية.

وأوضح "علي"، أن المستهدف في هذا المحور يتوقف علي حجم التبرعات التي سوف تستقبلها المؤسسة من الشركات والافراد القادرين علي العطاء ضمن مسئوليتهم المجتمعية لكفالة الأسر الأكثر احتياجا وتوفير وجبات لهم تكفي لمدة شهر من خلال ٤ كراتين مواد غذائية وزن كل واحدة منها ٢٠ كيلوجرامات بالإضافة الي إلي ٣ دجاجات بالإضافة إلي خضروات ودعم نقدي ٤٠٠ جنيه، علي أن تقوم مؤسسة مصر الخير بالتوزيع من خلال المكاتب الميدانية للمؤسسة.

وأضاف أن المحور الثاني هو محور كرتونة العائلة وتزن ٢٠ كيلوجرامات من المواد الغذائية حيث تستهدف المؤسسة توزيع ١٠٠ الف كرتونة كحد أدني، وتتضمن ١٥ صنفا بتكلفة تصل إلي ٢٣٦ جنيها يدفع المتبرع منها نحو ٢٠٠ جنيه، وتضم أرز ومكرونة ولسان عصفور وشعرية وسكر ودقيق ولوبيا وعدس أصفر وعدس بجبة وصلصة وزيت أو سمن وشادي وتمر وشربات وخضروات.

والمحور الثالث لحملة "مصر الخير" هو كرتونة الخير حيث تزن ١٠ كيلوجرامات من المواد الغذائية وتستهدف المؤسسة توزيع نحو ٢٠٠ الف كرتونة كحد أدنى، وتضم ١١ صنفا بقيمة ١٢٥ جنيها وتتضمن أرز ومكرونة ولسان عصفور وشعرية وسكر ودقيق ولوبيا وعدس أصفر وشاي وزيت أو سمن وصلصة.

وبالنسبة لزكاة الفطر، قال رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن كثير من الصائمين يفضل إخراج زكاة الفطر له ولأسرته في شكل حبوب، ولهذا فإن المؤسسة تستقبل زكاة الفطر منهم في شكل أموال أو حبوب حسب رغبتهم ثم تقوم بتوزيعها علي المستحقين في شكل حبوب سواء كانت أزر أو فول أو دقيق، مشيرًا إلى أن المؤسسة تستهدف في هذا المحور نحو ١٠٠ الف وجبة، موضحا أن قيمة التبرع في هذا المحور نحو ٣٠ جنيها للفرد او إخراج نحو ٢.٥ كيلوجرامات من الحبوب.

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