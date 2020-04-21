مصر الخير تطلق "سند العيلة" ضمن حملتها السنوية لإفطار صائم

أعلنت مؤسسة مصر الخير إطلاق حملة "سند العيلة" ضمن حملتها إفطار صائم لشهر رمضان المقبل بهدف توفير وجبات افطار للأسر الأكثر احتياجا داخل منزلهم طوال شهر رمضان، موضحة أن الحملة هذا العام تشهد تغييرات كبيرة بسبب جائحة فيروس الكورونا، واتخاذ الحكومة العديد من التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس حيث تم إلغاء الخيم الرمضانية (موائد الرحمن) وكذلك حملة إفطار مسافر، والتوسع في محاور أخري.





وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن حملة إفطار صائم هذا العام تتضمن عدة محاور الأول هو محور سند العيلة والذي يتم إطلاقه لأول مرة كبديل عن الخيم الرمضانية، ويستهدف هذا المحور كفالة أسرة بمتوسط ٥ أفراد طوال شهر رمضان وذلك بقيمة ١٥٠٠ جنيه وذلك كبديل عن الخيم الرمضانية.





وأوضح " علي"، أن المستهدف في هذا المحور يتوقف علي حجم التبرعات التي سوف تستقبلها المؤسسة من الشركات والافراد القادرين علي العطاء ضمن مسئوليتهم المجتمعية لكفالة الأسر الأكثر احتياجا وتوفير وجبات لهم تكفي لمدة شهر من خلال ٤ كراتين مواد غذائية وزن كل واحدة منها ٢٠ كيلوجرامات بالإضافة الي إلي ٣ دجاجات بالإضافة إلي خضروات ودعم نقدي ٤٠٠ جنيه، علي أن تقوم مؤسسة مصر الخير بالتوزيع من خلال المكاتب الميدانية للمؤسسة.