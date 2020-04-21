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نقيب المحامين يخاطب "عاشور" لرد سجل جلسات المجلس

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:36 ص
رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين
آيات عامر - أسماء قورة
خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، سامح عاشور النقيب السابق، لرد سجل جلسات مجلس النقابة من الفترة 8 نوفمبر 2015، وحتى 23 يناير 2020، بصفة مستعجلة خلال يومين على الأكثر.

وقال عطية في خطابه، الثلاثاء، إنه "السيد النقيب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، بالسؤال عن سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة للمحامين، أفادنا محمود فهمي، المتولي سكرتارية مجلس النقابة بأن السجل من الفترة 8/11/2015 وحتى 23/1/2020 موجود لديكم، وأنه طلب منكم سرعة إحضاره، ولم تواف النقابة بهذا السجل، لذا يرجى عاجلًا التكرم برد السجل المذكور إلى النقابة العامة خلال يومين من تاريخيه".

وكان ناشد رجائي عطية نقيب المحامين، السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإصدار توجيهاته إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام.

وجاء نص الخطاب كالأتي: "سيادة الرئيس رئيس الجمهورية، أتقدم لسيادتكم برجاء – أن تتفضلوا بإصدار توجيهاتكم إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام، نظرا لظروف جائحة كرورنا وتوقف أعمالهم توقفا تاما، في الوقت الذي لا تسمح إمكانيات النقابة بمعاونتهم إزاء مشاق الحياة وضغط الظروف، كما لا يتمتعون بأي دعم مالي من الدولة".

11 حالة وفاة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.


3333 إصابة بـ"كورونا"

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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