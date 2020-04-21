نقيب المحامين يخاطب "عاشور" لرد سجل جلسات المجلس

خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، سامح عاشور النقيب السابق ، لرد سجل جلسات مجلس النقابة من الفترة 8 نوفمبر 2015، وحتى 23 يناير 2020، بصفة مستعجلة خلال يومين على الأكثر.





وقال عطية في خطابه، الثلاثاء، إنه "السيد النقيب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، بالسؤال عن سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة للمحامين، أفادنا محمود فهمي، المتولي سكرتارية مجلس النقابة بأن السجل من الفترة 8/11/2015 وحتى 23/1/2020 موجود لديكم، وأنه طلب منكم سرعة إحضاره، ولم تواف النقابة بهذا السجل، لذا يرجى عاجلًا التكرم برد السجل المذكور إلى النقابة العامة خلال يومين من تاريخيه".





وكان ناشد رجائي عطية نقيب المحامين، السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإصدار توجيهاته إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام.





وجاء نص الخطاب كالأتي: " سيادة الرئيس رئيس الجمهورية، أتقدم لسيادتكم برجاء – أن تتفضلوا بإصدار توجيهاتكم إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام، نظرا لظروف جائحة كرورنا وتوقف أعمالهم توقفا تاما، في الوقت الذي لا تسمح إمكانيات النقابة بمعاونتهم إزاء مشاق الحياة وضغط الظروف، كما لا يتمتعون بأي دعم مالي من الدولة".



