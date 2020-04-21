الأرصاد: ارتفاع في الحرارة اعتبارا من اليوم وحتى أول رمضان (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا اعتبارا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، محذرا من وجود شوائب عالقة اليوم خلال ساعات النهار تقلل من مستوى الرؤية.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى أن درجة الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 5 درجات حتى أول أيام شهر رمضان، ولكن سيحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتعود لمعدلها الطبيعي يومي السبت والأحد القادمين.





وحذر من وجود فرص لنشاط الرياح على الطرق الصحراوية غدا، منوها بأن بأن نشاط الرياح سيعاود مرة أخرى يوم الجمعة، ولكن على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع في درجات الحرارة.





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات مصر.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:





القاهرة الكبرى

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.





الوجه البحري

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.





شمال الصعيد

يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.





جنوب الصعيد

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمي 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمي 29 درجة والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمي 30 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمي 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمي 35 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمي 36 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمي 25 درجة والصغرى 14 درجة.



