كورونا يجبر شباب أهلي دبي على تحديد مصير محترفيه

قامت إدارة نادي شباب الأهلي دبي، باتخاذ أولى خطواتها من أجل تحديد مصير المحترفين الأجانب ضمن صفوف الفريق، في الوقت الذي تتوقف فيه منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن نهاية الموسم الجاري تشهد نهاية عقود كل من البرازيلي لوفانور، والأرجنتيني ريكو كارتابيا، والسويسري ديفيد مارياني.





وأضافت: "عقد لوفانور ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد ست سنوات قضاها اللاعب مع الفريق، ولكنه يريد البقاء مع عائلته في الإمارات حتى الاعتزال، ومن المرجح أن يبحث عن ناد آخر".





ورفضت إدارة شباب الاهلي التعاقد بشكل نهائي مع كارتابيا، المعار من ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني، وذلك رغم وجود بند في عقده يتيح التعاقد معه مقابل 1.5 مليون يورو، كما أن إدارة النادي ستمنح فرصة أخرى للسويسري مارياني الذي وقع معه النادي عقداً الصيف الماضي لمدة لموسم واحد، كما ترغب في الإبقاء على الأوزبكي عزيز جانييف حتى نهاية مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا، بعدما جرى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



