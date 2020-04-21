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طائرة مساعدات طبية من الإمارات إلى جنوب أفريقيا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تسلمت جمهورية جنوب أفريقيا، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية من دولة الإمارات، وذلك لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

 

 وكشف محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جنوب أفريقيا، أن المساعدات الطبية سيستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وقال: «لقد كرست دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها للعمل كشريك نشط ومساهم فاعل في المجتمع الدولي في ضوء الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد».وأضاف: «هناك تواصل وتنسيق على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بين الدولتين.

 

وأوضح الهاملي، أن وصول أولى المساعدات المقدمة إلى جنوب أفريقيا خير دليل على الشراكة الدائمة بين بلدينا والالتزام المشترك بالقضاء على هذا الفيروس ودعم جهود جنوب أفريقيا». وتأتي المساعدات الإماراتية لجنوب أفريقيا في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الدول الأخرى في جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

 

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أرسلت أكثر من 260 طناً من المساعدات إلى أكثر من 24 دولة، استفاد منها نحو 260 ألفاً من العاملين في المجال الصحي.


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