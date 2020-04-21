مادونا تستعيد ذكرياتها عبر الـ"إنستجرام"

نشرت الفنانة العالمية مادونا، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة قديمة لها أعلنت من خلالها إطلاق ألبوم جديد في العام 1983 أي قبل ما يقرب من 37 عاماً.

ولوحظ أنها أجرت على الصورة بعض التعديلات حيث أضافت إلى وجهها كمامة طبية تعبيراً عن تفاعلها مع الأجواء التي فرضها انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في بلدها والعالم. وأرفقت الصورة بالتعليق: "لا شيء يضاهي المرة الأولى. غلاف الألبوم الأول" مع هاشتاج "ابقوا سالمين".

ويشار إلى أن النجمة أعلنت في وقت سابق وفاة 3 من أصدقائها المقربين بسبب إصابتهم بالمرض المستجد. وهو ما ذكرته على حسابها على "إنستجرام" حيث قالت في فيديو إنهم توفوا في يوم واحد وعلقت: "مذكرات الحجر المنزلي رقم 9. لا يمكننا أن نمضي أياماً جميلة دائماً. السهم المشتعل يشق طريقه عبر قلبي ولا يمكنني التركيز على أي أمر باستثناء فكرة استعادة ذاتي. ولا أعرف كيف سيتم ذلك".

وتابعت: "فقدت 3 من أصدقائي خلال 24 ساعة"، وذكرت أن منهم أورلاندو بيويرتا أحد الموسيقيين الذين تعاملت معهم. وكتبت: "كنت أحبه كثيراً. كان ودوداً، محباً ومحترماً. كان رائعاً. نحن نحتاج إلى المزيد من أمثاله. لا يمكننا أن نخسر هؤلاء".