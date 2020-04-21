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أسعار النفط تتهاوي.. و"برنت" يهبط دون 20 دولار للبرميل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
محمد عصام

واصلت أسعار النفط للعقود الأجل تراجعها إلى مستويات متدنية، بعدما هوت عقود تسليم شهر مايو لضعف الطلب على الخام.

 

وسجلت عقود النفط الأجلة استحقاق شهر يونيو هبوطا بنسبة 7% بما يعادل 27 دولار ليصل سعر البرميل إلى 18.59 دولار مقابل 20 دولار في تعاملات الأمس، كما هوت عقود الأجلة للنفط الخام الأمريكي غرب تكساس بنسبة 7% ليصل إلى مستويات 11.89 دولار للبرميل.

 

وتشهد أسعار النفط تراجعات حادة منذ بداية أزمة كورونا التى أطاحت بمعدلات الطلب على شرائهـا ما دفع المخزونات للارتفاع.

 

وحققت أسعار النفط  تسليم شهر مايو أمس انخفاضا تاريخيا بعدما حان موعد استحقاقها وسط عدم قدرة المشترون على تخزين شحنتهم، حيث هبط سعر خام غرب تكاس إلى سالب 37 دولار للبرميل.

 

ودفع تراجع أسعار النفط إلى إعلان الولايات المتحدة خططها لرفع مخزونتها من الخام بقيمة 75 مليون برميل.

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