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أحمد مجدي يروج لمسلسل "فرصة تانية"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
روج الفنان أحمد مجدي، لمسلسل "فرصة تانية" الذي يشارك به خلال السباق الرمضاني المقبل، من خلال نشر صورة جديدة له من المسلسل على حسابه لشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"مسلسل فرصة تانية رمضان ٢٠٢".

مسلسل "فرصة تانية" تدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وهبة مجدي ومحمد دياب وأحمد الشامي.

يذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي، مسلسل "الآنسة فرح"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته الفنانة رانيا يوسف وتامر فرج وأسماء أبو اليزيد وعارفة عبدالرسول وجيلان علاء.

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