القصة الكاملة حول تطبيق Likee "لايكي" وفتاة التيك توك حنين حسام

تعرضت فتاة التيك توك حنين حسام، الطالبة بكلية الأثار جامعة القاهرة، لهجوم حاد من جانب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد دعوتها لبعض الفتيات بأن يستخدمن تطبيق لايكي Likee، حيث يمكثن عدة ساعات أمام أجهزة الحاسوب مقابل مبلغ 3000 دولار شهريًا، ومن هنا ننشر التفاصيل والقصة الكاملة حول تطبيق Likee "لايكي" وفتاة التيك توك حنين حسام.





القصة بدأت من هنا

ظهرت فتاة التيك توك حنين حسام في فيديو تطلب من الفتيات الظهور بمظهر لائق أمام الكاميرا وتصوير أنفسهن والخروج لايف والتعرف على أشخاص عن طريق تطبيق Likee لايكي مقابل الحصول على مقابل مادي كبير، بشرط المكوث أمام الكاميرا لعدة ساعات للحصول على المزيد من الأموال.

انشغل بال مستخدمي مواقع التواصل وباتت الأسئلة تراودهم ما هذا التطبيق الذي يحصل الفتيات من خلاله على كل تلك الأموال لمجرد المكوث أمام الجهاز لساعات واستخدام التطبيق لفترات طويلة للخروج لايف والتحدث مع الأخرين.

تطبيق Likee (لايكي) ظهر تطبيق Likee (لايكي) عام 2017 وهو مملوك لتطبيق أخر أكبر وأكثر شهرة يدعي Bigo الذي ظهر في سنغافورة عام 2016 وتخطى عدد مستخدميع 200 مليون، والأخير يعتمد على نفس الفكرة وهي فتح الكاميرا وإنشاء قنوات يدخل إليها أشخاص آخرون ومن ثم محادثات.

ويقوم ضيوف تطبيق لايكي بإرسال عملات وهدايا للفتيات، والتى تحول لاحقًا إلى أموالًا، وكلما زاد عد المشاهدين والمشتركين في القناة زاد معدل الدخل جراء المشاهدات والهدايا المرسلة.

رئيس جامعة القاهرة يحيل حنين حسام للتحقيق

قرر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية، وذلك بعد أن تلقت الجامعة العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتمائها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية، مشددا على أن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة وقد تصل للفصل النهائي من الجامعة، لإرتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية.





مواصفات طلبتها حنين حسام للظهور على لايكي

- سن ابنت لا يقل عن 18 سنة، واللبس يكون كويس والمظهر لائق.

- لازم يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة.

- اللايف بيكون فورمال يعنى ماينفعش البنت تطلع بلبس خارج.

- مقابل هذا سيكون المقابل المادي من 36 دولار حتى ألفين و3 ألاف دولار.

- تكوين صداقات بشكل محترم وجميل.. مش عاوزة تجاوزات.





وتمتلك حنين حسام أكثر من 800 فيديو عبر حسابها على "لايكى"، وكذلك ما يقرب من 6 مليون متابع لفيديوهاتها، وأيضا تمتلك 750 ألف متابع عبر حسابها الرسمى على "انستجرام".







معلومات عن تطبيق لايكي معظم مقاطع الفيديو التي ينشرها المستخدمون عبر تكبيق لايكي تكون ترفيهيه، ولكن هناك مقاطع تندرج تحت بند الاخبار، كما يتيح لايكي مؤثرات بالمكياج يجعل الفتيات يغيرن من أشكالهن عند استخدام مقاطع الفيديو

كما يضم التطبيق آلاف الملصقات والرموز التعبيرية بالإضافة إلى فلاتر موسيقية متطورة، مع إنشاء مقاطع فيديو موسيقية.



