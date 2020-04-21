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سام سميث يعلن إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
وكالات

أشار النجم العالمي ​سام سميث​ إلى أنه مصاب بفيروس كورونا​، مع العلم أنه لم يقم يإجراءات الفحص ليتبين ذلك.

وكتب سميث عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: "لم أقم بعمل أي فحص لكنني متأكد أنني أصبت بالمرض. سأتظاهر بأنني أصبت به لأن كل الأمور التي قرأتها عنه كانت تشير أنني اصبت به".

الجدير ذكره ان سام سميث اطلق مؤخرا اغنية "أنا جاهز" مع النجمة العالمية ديمي لوفاتو، وصورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب من اخراج Jora Frantzis ، وقد حققت نجاحا باهرا.

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