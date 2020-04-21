مانشستر يونايتد يسعى لخطف نجم أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية عن أن مانشستر يونايتد وضع صانع ألعاب أتلتيكو مدريد جواو فيليكس كهدف محتمل للانتقال للاولد ترافولد كبديل لصفقة سانشو.





على الرغم من اهتمام عمالقة الدوري الانجليزي الصيف الماضي ، اختار فيليكس الانتقال إلى أتلتيكو مدريد ، حيث ساهم بستة أهداف ومساعدتين من 25 مباراة في الدوري الأسباني ودوري الأبطال.





ووفقًا لـ Le 10 Sport ، يفكر مانشستر يونايتد في منح فيليكس فرصة أخرى للتحول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويزعم التقرير أنه تم تحديد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا كبديل لجناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو ، الذي ارتبط بشكل كبير مع يونايتد في الأسابيع الأخيرة.





على الرغم من أنه قيل في نهاية الأسبوع أن سانشو كان على وشك التوقيع مع يونايتد ، مانشستر يريدون الاحتفاظ بلاعب احتياطي في حالة انهيار المفاوضات.





ومن المرجح أن يكلف سانشو في حدود 100 مليون جنيه إسترليني ، فقد يطلب أتليتيكو مبلغ أكبر لفيلكس بعد أن دفع 113 مليون جنيه إسترليني لتوقيعه قبل أقل من 12 شهرًا.