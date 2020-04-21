برشلونة يصارع ليفربول على نجم لايبزيج

دخل نادى برشلونة الإسباني في صراع شرس مع ليفربول الإنجليزي على ضم الألمانى تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن أن برشلونة يستهدف ضم فيرنر، على الرغم من مضيه قدماً في ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم ميلان الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة سيدخل في صراع مع نادي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألمانى على ضم فيرنر.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى قيام المهاجم الألماني بتعلم اللغة الإنجليزية، تمهيداً للانضمام لصفوف ليفربول، والذي يضعه علي رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي.