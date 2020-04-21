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حكايات وأساطير في ذكرى ميلاد الخال "عبدالرحمن الأبنودي"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
رحل عنا في هذ اليوم 21 أبريل الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي، والذي يعتبر أشهر شعراء العامية في مصر.

ولد "الأبنودي" في قرية أبنود بصعيد مصر وكان والده يعمل مأذونا شرعيا، وتأثر "الأبنودي" بأغاني السيرة الهلالية التي كان يستمع لها في شارع بني علي في مدينة قنا.

تزوج عبد الرحمن الأبنودي من الإعلامية نهال كمال وأنجبت منه ابنتان وهما نور وآية، قدم عدد كبير من الأعمال ولكنه اشتهر من خلال أعماله "السيرة الهلالية" والتي قام بجمعها من شعراء الصعيد وأشهر كتبه "أيامي الحلوة"، زالذي يحكي فيه "الأبنودي" عن بعض المواقف في حياته وكانت يتم نشرها منفصلة في جريدة الأهرام.

وقامت دار "المصري" منذ فترة قليلة باصدار كتاب "الخال" للكاتب الصحفي محمد توفيق وذكر فيه لقطات من حياة "الأبنودي" سواء العدائية أو النجاحية وتجاربه الكثيرة في الحياة.

وحصل "الأبنودي" على جائزة الدولة التقديرية ليصبح أول شاعر عامية مصري يفوز بجائزة الدولة التقديرية.


كتب عبد الرحمن الأبنودي كلمات أغاني لبعض المطربين الكبار منهم أغنية"المسيح"،"عدى النهار"،"ابنك يقول لك يا بطل" لعبد الحليم حافظ و"يما يا هوايا يما" لفايزة أحمد و"آه يا سمراني اللون" لشادية وكتب أغاني بعض المسلسلات منها "النديم"، "ذئاب الجبل".


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