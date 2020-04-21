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خاص.. ما مصير العقوبات المالية على اللاعبين فى حال الإعتزال؟ خبير لوائح يُجيب

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:54 م
الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح
الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح
محمد جمال
كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح عن موقف الأندية من العقوبات المالية التى توقع على اللاعبين من الاتحاد الدولى لكرة القدم والمحاكم الرياضية فى حال إعتزال اللاعبين.

وقال محمد فضل الله خبير اللوائح فى تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": " إذا كانت عقوبه رياضية مثل الحرمان من المباريات، هنا فى حالة إعتزال اللاعب، العقوبة تسقط". 

وأضاف :" بينما إذا كانت العقوبة الموقعة على اللاعب مالية، فهنا العقوبة لا تسقط". 

ويذكر أن خلال الفترة الحالية ورغم توقف كرة القدم فى العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك عدد من القضايا فى المحاكم الدولية بين الأندية واللاعبين ويُعد أبرزها شكوي الأهلي لاعب بيراميدز الحالي ولاعب المارد الأحمر السابق عبدالله السعيد، بجانب الأنباء التى ترددت حول هناك مستحقات لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي على لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

بحانب وجود عدة أزمات أخري، مثل قضية الزمالك مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي الحالي وأيضًا الزمالك وحمدي النقاز الظهير التونسي.

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