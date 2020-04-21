ريم البارودي في كواليس "جمع سالم" مع مخرجة العمل

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كشفت الفنانة ريم البارودي، كواليس مسلسل "جمع سالم"، من خلال مشاركة جمهورها بصورة جديدة من الكواليس، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة برفقة مخرجة المسلسل.



وعلقت ريم، على الصورة قائلة:"كريمه ريم البارودي مع الاستاذه المخرجه ايمان حداد جمع سالم رمضان٢٠٢٠".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بالتوفيق بالتوفيق نجمتنا الجميله ان شاء الله من اقوى المسلسلات الرمضاني".



يذكر أن ريم البارودي، تواصل تصوير مسلسل "جمع سالم" ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة ومحمد شاهين وأحمد صيام وسامح الصريطي.

