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استئناف الدوري الألماني 9 مايو المقبل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:00 م
الدوري الالماني
الدوري الالماني
زفت تقارير صحفية ألمانيا بشرى سارة لجماهير البوندسليجا، حيث يتفق المسئولون هناك على استئناف بطولة الدوري يوم 9 مايو المقبل ولكن بدون جماهير.

وقال ماركوس سويدر، المسؤول المحافظ في مقاطعة بافاريا، الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الأكثر شعبية في ألمانيا، إن "اللعب أمام الجماهير أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق"، مضيفا "ربما قد يكون بإمكاننا اللعب بدون جمهور اعتبارا من التاسع من مايو، على أقرب تقدير".

وأشار إلى أن "عطلة نهاية الأسبوع بمشاهدة كرة القدم (في التلفزيون) أفضل كثيرا من دون مشاهدتها".

ومن جهته، قال أرمين لاشيت، الرئيس المحافظ لشمال مقاطعة الراين وستفاليا، حيث يلعب بشكل خاص بوروسيا دورتموند، وبوروسيا مونشنغلادباخ، في تصريح للصحيفة ذاتها: "نعم، التاسع من مايو هو الموعد المحتمل لاستئناف اللعب، بشرط الحصول على إجماع جميع المقاطعات الألمانية الـ16".

وأضاف لاشيت، المرشح لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل في عام 2021، أنه "لن تكون هناك مباريات بحضور الجمهور هذا الموسم".

وأوضح لاشيت، أن رابطة الدوري الألماني قدمت "ضمانات" في الأيام الأخيرة، مضيفا أنه "يمكنني تخيل عودتنا إلى مباريات أشباح"، في إشارة إلى غياب الجمهور عن المدرجات.

ويمكن أن يكون الدعم الذي يؤمنه كبار مسؤولي المقاطعتين الأقوى في ألمانيا، أمرا في غاية الأهمية للرابطة في بحثها قرار استئناف الدوري.

ومن المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن استئناف اللعب من عدمه اعتبارا من الخميس المقبل، بعد اجتماع مقرر عبر الفيديو بين رابطة الدوري الألماني وممثلي 36 ناديا من الدرجتين الأولى والثانية.

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