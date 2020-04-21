بشرى سارة لأهالي المعتمدية في الجيزة بشأن الحجر الصحي المفروض عليهم

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية بكرداسة، والتي تبلغ تعدادها نحو 100 ألف نسمة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي البالغة 14 يومًا، والتأكد من سلامة المواطنين والمخالطين للحالات التي قد سبق إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة‪.‬





ووجه محافظ الجيزة، الشكر لأهالي قرية المعتمدية لتعاونهم مع أجهزة المحافظة وتفهمهم للأجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها حفاظا على سلامتهم‪ .‬





وأكد أن الحرص على سلامة وأمان المواطنين هي أولى الاهتمامات بالدولة من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وتم وضع القرية تحت الحجر الصحي بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوى.





وأشار "راشد" إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي على القرية، تم وضع خطه محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين وتسهيل سبل المعيشة للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية الى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ والخدمات الطبيه اللازمة لأهالي القرية‪ .‬





كما وجه المحافظ، الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر والقوات المسلحة للتعاون مع المحافظة وتخصيص العديد من المساعدات الغذائية لأسر قرية المعتمدية خلال الحجر المنزلي لتسهيل سبل المعيشة.





حجر المعتمدية صحيا





وكانت محافظة الجيزة، أعلنت فرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من اليوم 7 / 4 /2020، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم.





وأشارت المحافظة، إلى أن ذلك يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.





وأكدت محافظة الجيزة، اتخاذ عدد من الإجراءات، لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أى حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلا عن توفير متطوعين من داخل القرية، لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.