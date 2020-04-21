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تراجع البورصة اليابانية متأثرة بهبوط قطاعات الطاقة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
تراجعت الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء مع تحمل شركات مرتبطة بالطاقة وطأة انهيار أسعار النفط بينما نالت جائحة فيروس كورونا من الشهية للمخاطرة قبل إعلان نتائج أعمال شركات.

ونزل المؤشر نيكي 1.97 بالمئة إلى 19280.78 نقطة متراجعا أكثر عن مستواه يوم الجمعة القريب من ذروة ستة أسابيع عند 19922 نقطة. وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.15 بالمئة إلى 1415.89 نقطة.

وتفاقمت الخسائر جراء مخاوف جيوسياسية بعدما قالت سي.إن.إن إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يعاني من مرض شديد بينما شككت مصادر من كوريا الجنوبية والصين في ذلك.

وسُلط الضوء على الشركات التي لها انكشاف على سوق النفط بعد أن تصدرت أسعار الخام العناوين الرئيسية ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو أيار وهو شهر أقرب استحقاق عن الصفر.

ونزل سهم شركة جيه.جي.سي لهندسة محطات الطاقة 6.3 بالمئة بينما نزل سهم شيودا كورب 3.5 بالمئة.

كما تضررت أسهم شركات التجارة التي تعد عمليات الموارد جزءا أساسيا من عملها.

ونزل سهم ميتسوبيشي كورب 1.4 بالمئة وميتسوي كو 2.3 بالمئة وإيتوشو كورب اثنين بالمئة بينما هوى سهم ماروبيني إلى أقل مستوى في أربعة أعوام وفقد 3.8 بالمئة.



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