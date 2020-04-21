ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

تمكنت قوات الأمن، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، بمحافظة المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (شقيقان، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) بإدارة غرفة بمزرعة بعمق الظهير الصحراوى الغربى بزمام قرية تونا الجبل بدائرة المركز كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (9 قطع سلاح نارى " بندقية خرطوش – 8 فرد محلى – طلقتان خرطوش - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار والأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط ٥ أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين





وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط ٥ أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.





بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من عدد 5 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس ثلاثة سنوات فى قضية "نصب") بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (1.040.000مليون وأربعون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح نصف سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.



