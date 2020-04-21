وزير المالية: انخفاض معدل البطالة لأقل من 8%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي من الفترة يونيو 2019 حتى مارس 2020 حققت ارتفاعا في معدل النمو بنسبة 5.6%، ما يعد مؤشرًا جيدًا، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8%.





وأضاف خلال استعراضه للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، أن مؤشرات الفترة من يونيو 2019 إلى مارس 2020، تؤكد استمرار تحسن الأداء المالي وانخفاض العجز، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي.





وتابع أن الموازنة حققت فائضًا بنحو 40.4 مليار جنيه، بينما كان في العام الماضي 35 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من يونيو إلى مارس.





وأورد أن نسبة الدين انخفضت في تلك الفترة المشار اليها، وكذلك حدث زيادة في الاستثمارات بنسبة 23 في المائة زيادة استثمارات، كما شهدت أيضا زيادة في مخصصات التعليم والصحة، وزيادة في الإنفاق على تطوير البنية التحتية، وتخصيص 121 مليار جنيه لصناديق المعاشات، خلال تلك الفترة.





وزير المالية: المواطن تحمل أعباء الإجراءات الاقتصادية ثقة في القيادة





وكان الوزير قال خلال كلمته في افتتاح الجلسة العامة للبرلمان: إن المواطن تحمل أعباء الإجراءات الاقتصادية الصعبة ثقة منه في القيادة السياسية ومن أجل مصلحته ومصلحة أبنائه، مؤكدًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تجاوز الأزمة الراهنة





وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة 2020-2021 جاءت تنفيذا للاستحقاقات الدستورية، ووفقا لتقديرات وافتراضات الأوضاع الاقتصادية، وأن الأزمة الراهنة تسبب في تغييرات وتعديلات في الموازنة العامة للدولة لحين استشراف الرؤية بعد أزمة فيروس كورونا.



