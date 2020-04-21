إحباط محاولة تهريب 13 قرنية بشرية عبر ميناء القاهرة الجوي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب 13 قرنية بشرية غير صالحة للإستخدام إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.





فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، إعتزام صاحب مكتب إستخلاص جمركى - مقيم بالقاهرة، بمحاولة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن مشمول بوليصة تضم عدد 4 طرود بداخلها عدد 13 قرنية بشرية، قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى السيدات مقيمة مدينة نصر القاهرة.





بمواجهة مستخلص الجمرك إعترف بوجود تلاعب فى البيانات المدونة على القرنيات وبيانات الشهادات الطبية، كما أنكر دوره فى ذلك التلاعب، وأن السيدة المشار إليها هى المسئولة عن التلاعب فى تلك البيانات من خلال تواصلها مع بعض المستشفيات بالخارج بغرض إستيرادها والترويج لها داخل البلاد و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





ضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة على متن سفينة





وفي سياق آخر، نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، في ضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة على متن سفينة بميناء شرق التفريعة في بورسعيد.





الإدارة العامة، توصلت إلى أنه المضبوطات حاول مهربيها إخفائها داخل حاوية قادمة من الخارج بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من دولة عربية لميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، مستغلين الظروف التي تمر بها دول العالم والمنطقة حاليًا.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية لتفتيش الحاوية المشار إليها.





وأسفرت أعمال اللجنة، عن ضبط 23 ألف طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 5 أطنان مخبأة داخل علب ألبان مُحكمة الغلق بغلاف المصنع عليها من الخارج وكل طربة مغلقة بالقماش الأبيض.





وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح لقيامه بالإتجار في العقاقير المخدرة وبحوزته 20 ألف قرص مخدر.





وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح سبق اتهامه في قضية مخدرات ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية تبديد، بالإتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة مطروح.





وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة في كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 20000 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول.



