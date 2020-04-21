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المغرب يسجل حالة وفاة واحدة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الثلاثاء، 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3016 مع تسجيل وفاة واحدة وتعافي 9 آخرين، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات المغربية، قررت في وقت سابق تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر حتى العشرين من مايو القادم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم السبت الماضي، تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2670 حالة. 

 

وأضافت السلطات المغربية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 137، فيما وصل عدد المتعافين إلى 298 حالة.

 

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس، وحتى 20 أبريل، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم، كما سارع إلى إغلاق المدارس قبل ذلك، وقرر حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق مجاله الجوي.

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