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طلاب جامعة القاهرة يفوزون بمراكز متقدمة في مهرجان "إبداع 8"
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:05 م
أية حمروشي
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز طلاب الجامعة في منافسات مهرجان إبداع 8 لعام 2020، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة للجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، حيث فاز طلاب الجامعة بالمركز الأول في المبادرات المجتمعية، والمركز الأول والثالث في التصوير غير المتخصص، والمركز الثاني في الغناء الجماعي (كورال) والعزف الفردي غير المتخصص والأشغال الفنية متخصص.
كما حصل طلاب جامعة القاهرة، على المركز الثاني في منافسات المراسل التليفزيوني متخصص، والمركز الثاني مسرح غير متخصص، والمركز الثالث في الأشغال الفنية غير متخصص، والعزف الجماعي غير متخصص، وأفضل ممثل أول غير متخصص، وأفضل ممثلة ثالثة غير متخصص، وأفضل مخرج ثاني غير متخصص، وأفضل موسيقى غير متخصص، وفاز طلاب كلية طب قصر العيني بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة وهما: محمد صلاح ومحمود شرف عن دورهم في مسرحية "هيلفجوت".
وقال الدكتور محمد الخشت، إن هناك منافسات لم تعلن نتائجها حتى الآن، مؤكدًا حرص الجامعة على تنمية مهارات طلابها في مختلف المجالات التي تؤهلهم للتفوق والإبداع، واتاحة المشاركة أمامهم في المنافسات المختلفة المحلية والإقليمية والدولية.
وتتضمن منافسات مهرجان إبداع 8 المجالات الأدبية والعلمية والفنية، بهدف إطلاق قدرات الشباب من طلاب الجامعات في التنافس وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وذلك بمشاركة 145 جامعة وأكاديمة حكومية وخاصة، وبحضور نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين والمتخصصين المحكمين فى جميع مجالات المنافسة.
11 حالة وفاة بـ"كورونا"
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.
3333 إصابة بـ"كورونا"
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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