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الشاعر محمد البوغه يتعاون مع فيفي عبده في "خلي بالك من فيفي"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
نور طلعت
يتعاون الشاعر الغنائي محمد البوغه مع الفنانة فيفي عبده في برنامج المقالب الجديد الذي يحمل اسم "خلي بالك من فيفي" المقرر عرضه في رمضان المقبل، على مجموعة قنوات "ام بي سي".

وكتب محمد البوغه تتري البداية والنهاية لبرنامج "خلي بالك من فيفي" مستخدما مفردات من عدة لهجات عربية هي: المصرية، المغربية، التونسية، والجزائرية، والتترات من ألحان محمد عبد المنعم، توزيع أحمد عادل، وهندسة صوت محمد جودة.

وشارك محمد البوغه جمهوره فيديو يجمعه بالفنانة فيفي عبده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من كواليس تسجيل تترات برنامج "خلي بالك من فيفي".

وقال "البوغه" مع "فيفي" خلال الفيديو:"فكها وانجوي خليك جود بوي وخلي بالك من فيفي".

ويشارك محمد البوغه أيضا في موسم رمضان هذا العام بكتابة تتر برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في تكرار للتعاون بينهما حيث كتب له جميع تترات برامج المقالب في الأعوام الماضية، وقدم من قبل عدد من تترات البرامج منها "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر، وكتب لمجموعة من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي على رأسهم راغب علامة، وائل جسار، جنات، نانسي عجرم، عبد الفتاح الجريني، وصابر الرباعي، وغيرهم.

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