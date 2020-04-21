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ارتفاع آخر في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع آخر في درجات الحرارة غدا بمعدل 7 درجات لتسجل أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وقالت شاكر، إن طقس يوم الأربعاء، يكون حار على شمال البلاد حتى القاهرة، ويكون شديد الحرارة جنوبا، مع نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأكدت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمكشوفة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على منطقة خليج السويس.

وعن درجات الحرارة، تسجل العظمى على القاهرة 35 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة، وعلى شمال الصعيد 37، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.​

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