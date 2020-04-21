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مفاجأة.. فايلر يؤجل عودة مهاجم الأهلي المعار في الصيف

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:08 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فكرة عودة مهاجم الفريق المعار، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض فايلر، استعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار إلى صفوف الجونة، بالموسم الجديد، بسبب تواجد العديد من الأسماء في هذا المركز بالإضافة لاحتمالية عودة محمد شريف من إنبي، بالميركاتو الصيفي.

وطالب السويسرى فايلر، من جهاز الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ، ببقاء اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم جديد من أجل اكتساب المزيد من الخبرات الفنية والمشاركة فى المباريات بصفة مستمرة.

وهناك موافقة مبدئية من جانب جهاز الكرة بالأهلى، على تجديد إعارة اللاعب مع الجونة، حيث شارك فى 16 لقاء، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف.

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