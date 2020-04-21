كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 18 قضية أمن عام، وتنفيذ 100 حكم متنوع.





وتمكن قطاع أمن المنافذ في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (1) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (11400 إحدى عشر ألفًا وأربعمائة جنيه).





ونجح فى مجال الأمن العام، في ضبط (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).





واستطاع فى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط (124) مخالفة مرورية متنوعة، بينما فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (100) حكم قضائى متنوع.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.





ضبط ٥ أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين





وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط ٥ أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.





بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من عدد 5 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس ثلاثة سنوات فى قضية "نصب") بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (1.040.000مليون وأربعون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح نصف سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.



