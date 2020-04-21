المال أو السعادة .. نيمار أمام مفترق الطرق

أصبح النجم البرازيلي " نيمار دا سيلفا " نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أما مفترق طرق، إما اختيار العودة لناديه السابق برشلونة، أو البقاء مع باريس سان جيرمان حتى الإعتزال.





وكشفت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية في تقريرها اليوم، أن نيمار الآن في موقف حساس في مستقبله الكروي، لاسيما وأنه الآن بسن 28 عاماً.





وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان عرض عليه راتباً خيالياً لإقناعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق، وعدم العودة لبرشلونة.





ويتضمن الراتب حصوله على مبلغ 38 مليون يورو سنوياً، بالإضافة لحصوله على مبلغ 14 مليون يورو سنوياً من خلال قيامه بحمله إعلانية لبنك قطر الوطني، ليصبح مجموع ما يحصل عليه 52 مليون يورو في الموسم الواحد.





في المقابل، يسعى نيمار وبرشلونة لإعادة التعاون مرة أخرى، لكن نيمار في هذه الحالة لن يتجاوز راتبه السنوي 20 مليون يورو.





وسبق لبرشلونة وأن حاول ضم نيمار في العام الماضي، لكن إدارة النادي الباريسي رفضت التفريط في خدمات اللاعب، ليظل في باريس سان جيرمان هذا الموسم.