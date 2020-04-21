عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال استعراضه للبيان المالى للموازنة العامة الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، عن حجم احتياطي النقد الأجنبي، تزامنًا مع أزمة انتشار فيروس كورونا، وتوجيه مبالغ مالية كبيرة، في عدد من قطاعات الدولة، خاصة الصحة.





وأكد الوزير، أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار في مارس 2020، وهو رصيد كافي لتأمين احتياجات البلاد، موضحًا أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصرى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وتابع: صندوق النقد الدولي أكد أن مصر الدولة لوحيدة التى ستحقق معدل نمو ايجابى في ظل ازمة كورنا الحالية، وهو نفس الأمر الذي أكدت عليه المؤسسات المالية الدولية بأن الاقتصادى المصرى قادر على تجاوز الأزمة بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة.





وأشاد وزير المالية، بدعم رئيس الجمهورية ومساندته للقطاعات المتصررة من كورونا والعمل على حماية العامل المصرى وضمان حدوث استقرار مجتمعى في ظل تكاتف الجميع قيادة وحكومة وشعبا، موضحًا أن الحكومة تسعى للتوازن ما بين زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل للشباب، ما ستحقق فور تحسن الأوضاع العالمية.



