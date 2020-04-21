Advertisements

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:11 م
وزير المالية
وزير المالية
عبداللطيف هيبة
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال استعراضه للبيان المالى للموازنة العامة الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، عن حجم احتياطي النقد الأجنبي، تزامنًا مع أزمة انتشار فيروس كورونا، وتوجيه مبالغ مالية كبيرة، في عدد من قطاعات الدولة، خاصة الصحة.

وأكد الوزير، أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار في مارس 2020، وهو رصيد كافي لتأمين احتياجات البلاد، موضحًا أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصرى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: صندوق النقد الدولي أكد أن مصر الدولة لوحيدة التى ستحقق معدل نمو ايجابى في ظل ازمة كورنا الحالية، وهو نفس الأمر الذي أكدت عليه المؤسسات المالية الدولية بأن الاقتصادى المصرى قادر على تجاوز الأزمة بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة.

وأشاد وزير المالية، بدعم رئيس الجمهورية ومساندته للقطاعات المتصررة من كورونا والعمل على حماية العامل المصرى وضمان حدوث استقرار مجتمعى في ظل تكاتف الجميع قيادة وحكومة وشعبا، موضحًا أن الحكومة تسعى للتوازن ما بين زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل للشباب، ما ستحقق فور تحسن الأوضاع العالمية.

وقال: إن "هذا التوازن سيضمن تأمين مستنقبل بلدنا السياسى والاقتصادى"، لافتا إلى ان مشروع الموازنة راعى تحقيق العدالة الاجتماعية زيادة المخصصات للانفاق على البرامج والأنشطة لتحسين الخدمات والتوسع في تمويل برامج الحماية والاجتماعية والفئات الاولى بالرعايا واستمرار تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل وتطوير المنظومة التعليمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير المالية الفجر الاحتياطي النقدي

أخبار تهمك

الأهلي يكشف مفاجأة بشأن ضم حسام حسن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ يوم

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يومين

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ 41 دقيقة

مجزرة تنتظر لاعبي برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 22 ساعة

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع كينو

منذ ساعة

القبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يلتقي أعضاء رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية المصرية

وزير المالية يعلن عن سبب تأخر صندوق النقد الدولي في صرف الشريحة الخامسة

"فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+

"سليمان": الإشادات الدولية بالاصلاح الاقتصادي في مصر يرجع للتغيرات الملموسة على الأرض (فيديو)

وزارتا الاستثمار والتخطيط تبحثان سبل التعاون المشترك بين الوزارتين

برلماني: الإصلاح الاقتصادي يمكّن الدولة من الصمود في وجه كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:47 م

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

10:11 ص

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

11:21 ص

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا

08:40 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

02:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم