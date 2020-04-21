Advertisements

ماذا قدم صلاح محسن مع الأهلي؟

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:12 م
صلاح محسن
صلاح محسن
محمد جمال
انتقل صلاح محسن مهاجم الأهلي الشاب والمنتخب الأولمبي لفريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من أجل أن يحصل على فرصة للمشاركة والظهور بشكل مميز من أجل العودة مرة اخري للنادي الأهلي.

وكان رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر رحيل اللاعب على سبيل الإعارة فى فترة الإنتقالات الشتوية الماضية للفريق السكندري، بعدما تعاقد الفريق الأحمر مع اللاعب اليو بادجي.
وكان صلاح محسن أحد أهم اللاعبين والعناصر ضمن قائمة المنتخب الأولمبي والذى توُج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر وتأهل من خلالها المنتخب إلي أولمبياد طوكيو.

ماذا قدم صلاح محسن هذا الموسم؟
شارك اللاعب حتي الأن فى 6 مباريات سجل خلالهم 3 أهداف قبل توقف بطولة الدوري المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي رين رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مجزرة تنتظر لاعبي برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يومين

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

القبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف مفاجأة بشأن ضم حسام حسن

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع كينو

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ يوم

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:47 م

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

10:11 ص

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

11:21 ص

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا

08:40 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

02:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم