ماذا قدم صلاح محسن مع الأهلي؟

انتقل صلاح محسن مهاجم الأهلي الشاب والمنتخب الأولمبي لفريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من أجل أن يحصل على فرصة للمشاركة والظهور بشكل مميز من أجل العودة مرة اخري للنادي الأهلي.





وكان رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر رحيل اللاعب على سبيل الإعارة فى فترة الإنتقالات الشتوية الماضية للفريق السكندري، بعدما تعاقد الفريق الأحمر مع اللاعب اليو بادجي.

وكان صلاح محسن أحد أهم اللاعبين والعناصر ضمن قائمة المنتخب الأولمبي والذى توُج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر وتأهل من خلالها المنتخب إلي أولمبياد طوكيو.





ماذا قدم صلاح محسن هذا الموسم؟

شارك اللاعب حتي الأن فى 6 مباريات سجل خلالهم 3 أهداف قبل توقف بطولة الدوري المصري.



