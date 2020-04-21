ننشر لكم مواصفات وموعد إطلاق فولكس فاجن Tiguan الجديدة تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض والاستخدامات SUV.





كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية، عن أن سيارة Tiguan الجديدة حصلت على خدمات الجيل الجديد من نظام الملتيميديا ومحركات اقتصادية، ومن المقرر إطلاقها رسميا خلال فصل الصيف لعام 2020.





وطرأت تحديثات جديدة على سيارة فولكس فاجن Tiguan، وهي اعتماد نظام الدفع على تقنية الحقن المزدوج لليوريا في موديلات الديزل، وانضمام نسخ الدفع الهجين المعتدل.





وكشفت شركة فولكس فاجن عن تحسينات التصميمية على الكشافات والمصادم ونظام مساعدة يتيح قيادة آلية حتى 210 كلم/س.





ومن المفترض، أن تطلق الشركة الألمانية النسخة الهجين Plug-in من السيارة العام القادم، والتي تعتمد على محرك بنزين ومحرك كهربائي مع بطارية تتيح الوصول إلى مدى سير 50 كلم.