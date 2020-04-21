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الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني: "سحبنا أكثر من 300 رخصة سياقة بيوم واحد"
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:14 م
مروى الجلاصي
أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، بأنّ وحدات الحرس الوطني تمكّنت وإلى غاية يوم أمس الاثنين، من الإحتفاظ بـ665 شخصا لم يلتزموا بالحجر الصحي.
كما تمكّنت الوحدات وفق ما نشره الجبابلي على صفحته الرسميّة اليوم الثلاثاء، من تحرير 365 بين مخالفات و محاضر عدلية متّبعة ضد أصحاب المحلات المخالفة لقرارات الغلق و إيقاف 148 شخصا.
من جهة أخرى، قال الجبالي ان وحدات الحرس الوطني بمختلف ولايات الجمهورية تمكّنت من سحب 313 رخصة سياقة و 313 بطاقة رمادية، و حجز 01 وسيلة لمخالفي الحجر الصحي ليوم 20 أفريل 2020.
واضاف ان وحدات الحرس الوطني تمكّنت بمختلف ولايات الجمهوريّة، من سحب 13554 رخصة سياقة و13467 بطاقة رمادية و حجز 249 وسيلة، في الفترة الممتدة من 24 مارس الى غاية 20 أفريل 2020.
كما أشار إلى أنّه تم غلق 262 محلا بين مقاهي و محلات أخرى، مع الاحتفاظ 418شخصا واحالة 44 شخصا على حالة تقديم و التنبيه على 240 شخصا لم يطبقوا حظر التجول، مضيفا أنّ وحدات الحرس الوطني تمكّنت يوم أمس وبمختلف ولايات الجمهورية، من الإحتفاظ بـ 3 أشخاص لعدم الإلتزام بالحجر الصحي الشامل، وغلق 3 محلات والإحتفاظ بـ9 أشخاص لعدم تطبيق حظر التجوّل.