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بـ8 مسلسلات HD.. صفاء أبوالسعود تكشف الخريطة البرامجية الكاملة لقنوات ART في رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

استكملت قنوات ART استعداداتها النهائية لشهر رمضان، حيث اختارت ٨ مسلسلات من أحدث انتاجات الدراما العربية، بالإضافة إلى تحويل بث قناة الحكايات بتقنية HD مع بداية الشهر الكريم.

 

وقالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، أن قنوات ART حريصة في كل على تقديم باقة متنوعة من المسلسلات، لإرضاء كافة أذواق الأسرة، مشيرة إلى أنه تم التعاقد على عرض مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة و"سلطانة المعز" لغادة عيد الرازق و"ليالينا ٨٠" لإياد نصار وخالد الصاوي وغادة عادل وصابرين و" جمع سالم" لزينة و"فرصة تانية" لياسمين صبري و"شاهد عيان" لحسن الرداد و"رجالة البيت" لأكرم حسني وأحمد فهمي، بالإضافة إلى مسلسل "حارس الجبل" بطولة صبا مبارك وعبد المحسن النمر ومنذر رياحنة.

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