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برنامج الأغذية العالمي: 265 مليون شخص معرضون للجوع بسبب كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم إن عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا بسبب التداعيات الاقتصادية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ومن المتوقع أن يتسبب انخفاض عائدات السياحة والتحويلات والسفر وقيود أخرى ترتبط بتفشي جائحة فيروس كورونا في دفع نحو 130 مليونا نحو الجوع الشديد هذا العام ليضافوا إلى نحو 135 مليونا ضمن هذه الفئة. وقال عارف حسين كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحث والتقييم والمراقبة في برنامج الأغذية العالمي إن المرض يمثل كارثة محتملة لملايين يعيشون على المحك بالفعل".

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