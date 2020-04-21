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تعثر انتقال "كوتينيو" إلى تشيلسي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:05 م
كوتينيو
كوتينيو
الفجر الرياضي

يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي صعوبات بالجملة في التعاقد البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

كشفت صحيفة "سبورت" فإن المفاوضات لن تكون سهلة في الأيام المقبلة بين تشيلسي وبرشلونة بسبب قيمة اللاعب الكبيرة.

 

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة حدد سعرًا للتخلي عن كوتينيو يبدأ من 90 مليون يورو، لأن بيعه بهذا السعر يقلل من الخسائر، ويساعد في إبرام الصفقات المنشودة للنادي مثل نيمار من باريس سان جيرمان ولاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان لكن تشيلسي يرفض هذا المبلغ.

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