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انقلاب في مستقبل جاريث بيل مع ريال مدريد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:21 م
جاريث بيل
جاريث بيل
الفجر الرياضي

انقلب مستقبل جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني أحد الأسماء الذي ارتبطت بالرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكشفت شبكة " le10sport " الفرنسية عن أ إدارة ريال مدريد أبلغت جاريث بيل بأنه سيبقى مع الفريق الموسم المقبل على الأقل.

 

وأوضحت الصحيفة الى أن النادي يجد صعوبة في التوقيع مع بعض النجوم هذا الصيف بسبب أزمة فيروس كورونا، ولذلك فإن النادي يريد الاحتفاظ بجاريث بيل الذي ينتهي عقده في عام 2022.

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نادي ريال مدريد ريال مدريد جاريث بيل

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