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رئيس البرلمان يعلق على دور رجال الأعمال في مواجهة كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:06 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، إن رجال الأعمال كان لهم دورا وطنيا فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، معقبا: "أعلم جيدا أن رجال الأعمال جميعا أبقوا على العمالة لديهم ومنحوا بعضهكم إجازان بأجر كامل، وهؤلاء كان لهم دورا وطنيا فى مساندة الدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة الداعمة للدولة فى إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2020.

وأشاد الدكتور علي عبد العال، بتحرك وزارة الصحة والسكان وزيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجمهورية الصين الشعبية لخبرتها فى التعامل مع فيروس كورونا.

كما أشاد رئيس البرلمان بتجهيز مستشفيات الحميات لاستقبال الحالات، وتجهيز العديد من أماكن العزل بالتنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى، وتدريب الأطباء وأطقم التمريض على التعامل وتوفير ما يلزم من أقنعة واقسة ومستلزمات طبية.

11 حالة وفاة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بـ"كورونا"

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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مكافحة العدوي مستشفيات عزل كوفيد -19 رجال الأعمال ‏ بوابة الفجر الفجر الأطقم الطبية

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