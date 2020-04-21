روسيا تعلن عن موعد ظهور لقاح مضاد لفيروس كورونا

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أنه جرى البدء في الاختبارات قبل السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، ويجري الآن إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية. وتم تحقيق نتائج واعدة".

وقد أشار الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، المتحدث باسم المركز الروسي الخاص بمراقبة وضع الفيروس، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن العمل جار في مختبرات وزارة الصحة لإنتاج لقاح ضد الوباء.

وأوضح مياسنيكوف، أن جميع المختصصين يخططون لاستكمال جميع وثائق الدراسات المكتبية في 31 مايو، والانتقال مع أول يوم في فصل الصيف إلى التجارب السريرية" للقاح ضد كورونا، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.