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ندوة علمية "أون لاين" عن أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الإسكندرية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:10 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، محاضرة "أون لاين"، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وبإشراف الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعنوان أخلاقيات "البحث العلمي والانتحال العلمي"، بمشاركة الدكتور عبدالعزيز عمارة، المدرب المعتمد لدى المركز، المدير التنفيذي للمركز.
 
وكانت أطلقت وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية، سلسلة من الورش الإلكترونية حول بعض أدوات التواصل والتعلم عن بعد، بالإضافة إلى بعض المفاهيم المرتبطة بالتعليم والتعلم.

وجاء ذلك ضمن خطة الوحدة لدعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتماشيًا مع خطة جامعة الإسكندرية في إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد.
 
وأضاف البيان الصادر عن الوحدة، أنه ستعقد تلك الورش أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 8.30 مساء وحتى الساعة 9.30 مساء، على تطبيق Zoom، وسيدير تلك الورش أعضاء فريق وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد. 
 
وأشار إلى أنه ستعقد أولى تلك الورش تحت عنوان "نظم إدارة التعلم- LMS" والتي تتناول منصات التعلم الإلكتروني المختلفة، ومضيفًا أنه تدير الورشة كلًا من الدكتورة غادة الخياط، مدير الوحدة، والدكتورة ريم حافظ، نائب مدير الوحدة.
 
ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وزيرة الصحة تشكر القوات المسلحة

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم.

وأكدت أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.

اجتماع دوري مع الأطباء

وعقدت الوزيرة اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم "أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. 

ووجهت الشكر لجموع الصيادلة للدور الكبير الذي يقومون به ولما أثبتوه من كفاءة في العمل، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل واشتراكهم في عمليات التقصي، ودورهم الحيوي في تحديث بروتوكولات العلاج.

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