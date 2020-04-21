ندوة علمية "أون لاين" عن أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الإسكندرية

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، محاضرة "أون لاين"، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وبإشراف الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعنوان أخلاقيات "البحث العلمي والانتحال العلمي"، بمشاركة الدكتور عبدالعزيز عمارة، المدرب المعتمد لدى المركز، المدير التنفيذي للمركز.

وكانت أطلقت وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية، سلسلة من الورش الإلكترونية حول بعض أدوات التواصل والتعلم عن بعد، بالإضافة إلى بعض المفاهيم المرتبطة بالتعليم والتعلم.





وجاء ذلك ضمن خطة الوحدة لدعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتماشيًا مع خطة جامعة الإسكندرية في إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأضاف البيان الصادر عن الوحدة، أنه ستعقد تلك الورش أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 8.30 مساء وحتى الساعة 9.30 مساء، على تطبيق Zoom، وسيدير تلك الورش أعضاء فريق وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد.

وأشار إلى أنه ستعقد أولى تلك الورش تحت عنوان "نظم إدارة التعلم- LMS" والتي تتناول منصات التعلم الإلكتروني المختلفة، ومضيفًا أنه تدير الورشة كلًا من الدكتورة غادة الخياط، مدير الوحدة، والدكتورة ريم حافظ، نائب مدير الوحدة.