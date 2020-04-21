Advertisements

صفاقس تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 36

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
صدرت اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020، نتائج التحاليل التي تم إجراؤها بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وأظهرت تسجيل حالة شفاء إضافية وحالتي اصابة جديدتين بفيروس كورونا لعائلة شخص حامل للفيروس.

وقد أفاد علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس لموزاييك، بأن عدد المصابين بالكوفيد 19 ارتفع في صفاقس إلى 36 وعدد حالات الشفاء الى 10، في حين تم تسجيل إستقرار على مستوى الوفيات التي بقيت في حدود 5 حالات.

كما أكد العيادي، على تسجيل استقرار على مستوى المقيمين بمركز الكورونا بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، والذي بقي عند حدود 3 من صفاقس الى جانب مريض رابع بالكورونا وهو أصيل تطاوين والقادم من مستشفى مدنين.

أخبار تهمك

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ يوم

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ يوم

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع كينو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

القبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة تنتظر لاعبي برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد | لماذا مُنع تامر حسني من الظهور مع أحمد السقا في برنامجه؟

منذ ساعة و 20 دقيقة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:11 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

12:47 م

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا

08:40 ص

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

10:11 ص

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

11:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم