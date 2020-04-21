صفاقس تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 36

صدرت اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020، نتائج التحاليل التي تم إجراؤها بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وأظهرت تسجيل حالة شفاء إضافية وحالتي اصابة جديدتين بفيروس كورونا لعائلة شخص حامل للفيروس.





وقد أفاد علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس لموزاييك، بأن عدد المصابين بالكوفيد 19 ارتفع في صفاقس إلى 36 وعدد حالات الشفاء الى 10، في حين تم تسجيل إستقرار على مستوى الوفيات التي بقيت في حدود 5 حالات.



