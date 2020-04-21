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صفاقس تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 36
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:10 م
مروى الجلاصي
صدرت اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020، نتائج التحاليل التي تم إجراؤها بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وأظهرت تسجيل حالة شفاء إضافية وحالتي اصابة جديدتين بفيروس كورونا لعائلة شخص حامل للفيروس.
وقد أفاد علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس لموزاييك، بأن عدد المصابين بالكوفيد 19 ارتفع في صفاقس إلى 36 وعدد حالات الشفاء الى 10، في حين تم تسجيل إستقرار على مستوى الوفيات التي بقيت في حدود 5 حالات.
كما أكد العيادي، على تسجيل استقرار على مستوى المقيمين بمركز الكورونا بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، والذي بقي عند حدود 3 من صفاقس الى جانب مريض رابع بالكورونا وهو أصيل تطاوين والقادم من مستشفى مدنين.