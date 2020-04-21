في زمن الكورونا.. أفكار للاحتفال بيوم زفافك

لا تدعي الوقت يمر دون الاحتفال بزفافك في زمن الكورونا، فيمكنك الاحتفال في فترة الحجر المنزلي بهذه الطرق البسيطة التي تغير مودك وتشعرك بتحسن مزاجي وسعادة لا توصف:





اطلبي من محال الحلوى قالب كبير من الحلوى، قطعي قالب الحلوى أنت وزوجك ولا تنسي تصوير هذه اللحظة السعيدة.





شاركي رسائلك مع زوجك ووثقي كل لحظاتكما معا فعدما يرزقك الله بأطفل ستروي لهم كل تلك التفاصيل بالتوثيق والصور.





في حلة كنت تحتفلين في المنزل مع أفراد أسرتك فاتركي مسافة بينك وبينهم وبعد فترة معهما يمكنك انت وزوجك أخذ السيارة والخروج بها.





استمتعي مع زوجك عن طريق القيام بجلسة تصوير بسيطة لتوثيق اللحظة وتحاوري مع المصور حول خياراتك في وقت تاريخك الأصلي.





احتفلي مع أفراد اسرتك في زمن الكوورنا عن طريقة تحضير كعكة زفافك، عن طريق الاتصال بهم ومشاركتهم مقادير الكعكة لكي يحضرونها جميعهم ويتناولونها في منازلهم.