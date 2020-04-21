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رئيس البرلمان يشكر السيسي على دوره في مواجهة كورونا
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:19 م
عبداللطيف هيبة
وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تواصله المستمر والدائم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس البرلمان: "أشكر القيادة السياسية أنها مدركة لخطورة تلك الأزمة منذ اللحظات الأولى"، مؤكدًا أن القيادة السياسية بادرت باتخاذ بعض الإجراءات الفورية، منها المتابعة الدقيقة واليومية لكل المستجدات.
وأضاف أن القيادة السياسية، وضعت صحة المواطن فوق كل الاعتبارات، وأرسلت وزيرة الصحة للصين باعتبارها الدولة الوحيدة التى توفرت لديها الخبرة للتعامل مع هذه الجائحة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة الداعمة للدولة فى إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وإلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام 2021-2020.
كما وجه "عبد العال" الشكر للنواب على اتباع كل القواعد الاحترازية، قائلا: "لا بد أن يكون المواطن رقيبا على نفسه، فالعلاج الوحيد هو الوقاية ثم الوقاية والتباعد الاجتماعي".
رئيس البرلمان وجه التحية والتقدير أيضًا لكل الطاقم الطبي بجميع فئاته أطباء وتمريض وصيادلة وكل الذين يمثلون خط الدفاع الأول، موضحًا أن العلاج الوحيد لكورونا هو الوقاية وعلى الجميع أن يكون حذرًا.
وحيا رئيس البرلمان، القوات المسلحة لمواجهتها فيروس كورونا، قائلًا: القوات المسلحة سخرت كل إمكاناتها للحفاظ على صحة المواطنين، كانت هناك خطة محكمة لمواجهة هذه الأزمة، فتحية للقوات المسلحة، التي جهزت جميع مستشفيات الحميات والمدن الجامعية التي سيتم استخدامها إذا احتاج الأمر أماكنًا للعزل.
ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.
تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.
تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.
3333 إصابة بكورونا
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.
رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وزيرة الصحة تشكر القوات المسلحة
وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم.
وأكدت أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.
اجتماع دوري مع الأطباء
وعقدت الوزيرة اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم "أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.
ووجهت الشكر لجموع الصيادلة للدور الكبير الذي يقومون به ولما أثبتوه من كفاءة في العمل، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل واشتراكهم في عمليات التقصي، ودورهم الحيوي في تحديث بروتوكولات العلاج.
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