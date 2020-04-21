رئيس البرلمان يشكر السيسي على دوره في مواجهة كورونا

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تواصله المستمر والدائم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال رئيس البرلمان: "أشكر القيادة السياسية أنها مدركة لخطورة تلك الأزمة منذ اللحظات الأولى"، مؤكدًا أن القيادة السياسية بادرت باتخاذ بعض الإجراءات الفورية، منها المتابعة الدقيقة واليومية لكل المستجدات.





وأضاف أن القيادة السياسية، وضعت صحة المواطن فوق كل الاعتبارات، وأرسلت وزيرة الصحة للصين باعتبارها الدولة الوحيدة التى توفرت لديها الخبرة للتعامل مع هذه الجائحة.





و‏جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة الداعمة للدولة فى إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وإلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام 2021-2020.





كما وجه "عبد العال" الشكر للنواب على اتباع كل القواعد الاحترازية، قائلا: "لا بد أن يكون المواطن رقيبا على نفسه، فالعلاج الوحيد هو الوقاية ثم الوقاية والتباعد الاجتماعي".





رئيس البرلمان وجه التحية والتقدير أيضًا لكل الطاقم الطبي بجميع فئاته أطباء وتمريض وصيادلة وكل الذين يمثلون خط الدفاع الأول، موضحًا أن العلاج الوحيد لكورونا هو الوقاية وعلى الجميع أن يكون حذرًا.





وحيا رئيس البرلمان، القوات المسلحة لمواجهتها فيروس كورونا، قائلًا: القوات المسلحة سخرت كل إمكاناتها للحفاظ على صحة المواطنين، كانت هناك خطة محكمة لمواجهة هذه الأزمة، فتحية للقوات المسلحة، التي جهزت جميع مستشفيات الحميات والمدن الجامعية التي سيتم استخدامها إذا احتاج الأمر أماكنًا للعزل.



