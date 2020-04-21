إمام جامع بقبلي يخرق الحجر الصحي ويقيم صلاة الجمعة!!

قامت الوحدات الأمنية باستدعاء إمام خمس باحد جوامع معتمدية سوق الأحد من ولاية قبلي، من أجل خرق قانون الحجر الصحي و مخالفة قانون المساجد، القاضي بمنع آداء صلاة الجمعة والجماعة في فترة الحجر الصحي العام.





وكان الإمام المذكور، قد أقام الأسبوع الماضي صلاة الجمعة بحضور مواطنين، في مخالفة لقرارات الحجر الصحي العام بسبب فيروس كورونا.





وستقوم السلط المعنية بتطبيق القانون عليه، و اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه، بحسب ما أفادت به موازاييك نقلا عن محمد منصري المدير الجهوي للشؤون الدينية بقبلي.