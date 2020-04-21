في أقل من 24 ساعة.. إعلان "رامز مجنون رسمي" يقترب تحقيق 3 ملايين مشاهدة

طرحت شبكة قنوات MBC مصر مساء أمس البرومو الأول لبرنامج "رامز مجنون رسمي" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وحقق البرومو مشاهدات كبيرة، حيث بلغ حوالي 2.6 مليون مشاهدة بعد مرور أقل من 24 ساعة فقط على عرضه.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" العديد من المُفاجآت، وكشف البرومو جزءًا عن جزءًا منها، حيث يظهر معه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم نبيلة عبيد، غادة عادل، ياسمين صبري، أمينة خليل، وياسيمين رئيس، عبد الباسط حمودة،باسم ياخور، علي معلول، طارق حامد، فيفي عبده، محي إسماعيل، حسن شاكوش، والعديد من النجوم.

وفي سياق آخر،يشار أن آخر أعمال الفنان رامز جلال السينمائية فيلم "سبع البرمبة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم ،ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، محمد ثروت، مها أبو عوف.