Advertisements

في أقل من 24 ساعة.. إعلان "رامز مجنون رسمي" يقترب تحقيق 3 ملايين مشاهدة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

طرحت شبكة قنوات MBC مصر مساء أمس البرومو الأول لبرنامج "رامز مجنون رسمي" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وحقق البرومو مشاهدات كبيرة، حيث بلغ حوالي 2.6 مليون مشاهدة بعد مرور أقل من 24 ساعة فقط على عرضه.

 

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" العديد من المُفاجآت، وكشف البرومو جزءًا عن جزءًا منها، حيث يظهر معه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم نبيلة عبيد، غادة عادل، ياسمين صبري، أمينة خليل، وياسيمين رئيس، عبد الباسط حمودة،باسم ياخور، علي معلول، طارق حامد، فيفي عبده، محي إسماعيل، حسن شاكوش، والعديد من النجوم.

 

وفي سياق آخر،يشار أن آخر أعمال الفنان رامز جلال السينمائية فيلم "سبع البرمبة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم ،ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، محمد ثروت، مها أبو عوف.

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 14 ساعة

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة تنتظر لاعبي برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد | لماذا مُنع تامر حسني من الظهور مع أحمد السقا في برنامجه؟

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع كينو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ يوم

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ أقل من ساعتين

القبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ يوم

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:11 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

12:47 م

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا

08:40 ص

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

10:11 ص

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

11:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم