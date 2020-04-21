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جربي أفضل ماسك للشعر الكيرلي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
إذا كان شعرك كيرلي ولا تعرفين ما هي الوصفات التي تتناسب معه لا تيأسي، فهناك وصفة سحرية تجعل شعرك الكيرلي مميز وجذاب وتجعل طلتك مثالية، وهي كالتالي:

اهرسي حبة كبيرة ناضجة من الأفوكادو
أضيفي إليها 2 ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون
اضيفي ملعقة كبيرة من كل من حليب جوز الهند والعسل الطبيعي
حركي المكونات إلى أن تحصلي على خليط كريمي
قسمي شعرك الى عدة أقسام 
طبقي الخليط عليها من الجذور وحتى الأطراف
لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة نصف ساعة
اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم وشطفيه بالماء البارد

الأفوكادو والعسل والزيت يعمل على تغذية الشعر الكيرلي، وحليب الجوز يساعد على فرده وتنعيمه بسهولة.

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